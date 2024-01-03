Ср, 3.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Пожарные в Силламяэ спасли из горевшей квартиры двоих мужчин

Северное побережье
Copy
Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений.
Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В центре приморского города в одном из квартирных домов на четвертом этаже возник пожар. Примчавшиеся за три минуты пожарные спасли двоих мужчин и пару кошек.

В Центр тревоги 2 января в 12.46 поступило сообщение, что из окна 4-го этажа пятиэтажки на улице Кеск в городе Силламяэ идет черный дым. По словам сообщившего о пожаре, он также слышал хлопки.

Как рассказали потом в Идаском спасательном центре, их машины прибыли на место происшествия за три минуты. Квартира была к тому времени частично в огне. Спасатели достали оттуда двух мужчин - и передали их в руки медиков, сразу отправивших пострадавших в больницу.

Находились в горевшей квартире еще и две кошки, но они не пострадали. Кошек передали работникам приюта.

После пожара в квартире осталось, ко всему прочему, разбитое окно. Спасатели также отметили, что там не было датчика дыма.

По первоначальному выводу спасателей, пожар мог начаться из-за неосторожного приготовления пищи или курения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Силламяэ
Наверх