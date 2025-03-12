10 марта в Нарве 58-летний мужчина во время ссоры ударил женщину кулаком по лицу. Мужчина был задержан сотрудниками полиции.
ПОЛИЦИЯ ⟩ В Нарве две женщины пострадали от насилия, в Силламяэ женщина напала на мужа
В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что в одной из нарвских квартир 19-летняя женщина ударила свою мать во время ссоры. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в рамках уголовного производства.
11 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Силламяэ во время конфликта 30-летняя женщина напала на своего мужа. Полиция выяснит точные обстоятельства инцидента в рамках уголовного разбирательства.