Бывший игрок футбольного клуба Ида-Вирумаа признан виновным в наркопреступлении

25 апреля прошлого года у Машичева, которому сейчас 35 лет, было обнаружено 72,26 грамма белого порошка, сообщает "Postimees". По данным экспертизы, вещество оказалось на 78 процентов чистым кокаином, то есть наркотического вещества было 56,4 грамма. Машичев был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы за вычетом 25 дней, проведенных в предварительном заключении. Приговор не будет приведен в исполнение, если Машичев не совершит новое умышленное преступление в течение двух с половиной лет испытательного срока.

Николай Машичев присоединился к силламяэскому "Kalev" в 2013 году, когда этот ида-вируский футбольный клуб переживал свой расцвет и благодаря деньгам болельщиков его ряды пополнялись лучшими игроками Эстонии, а также легионерами. В 2013 году Машичев в составе силламяэской команды завоевал бронзовую медаль чемпионата Эстонии, а годом позже - серебряную. Он также участвовал в играх евросерии. Машичев, выступавший за силламяэский "Kalev" на позиции полузащитника, провел 67 матчей и забил 16 голов.

Большая часть футбольной карьеры Николая Машичева прошла в столичных клубах. В составе "TVMK", "Flora", "Infonet" и "Nõmme Kalju" он пять раз становился чемпионом Эстонии. Последний раз он играл в лиге мастеров в 2021 году за таллиннский "Legion". С 2004 по 2021 год Машичев провел 404 матча в эстонской лиге мастеров и забил 70 голов.