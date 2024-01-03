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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви возложением венков отметили годовщину прекращения огня в Освободительной войне

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Чтобы заставить орудия замолчать, 104 года назад пришлось пожертвовать тысячами жизней.
Чтобы заставить орудия замолчать, 104 года назад пришлось пожертвовать тысячами жизней. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Третьего января 104 года назад замолкли орудия на полях боев Освободительной войны. В среду, 3 января в 10.30 в Йыхви зазвонили церковные колокола и у могилы неизвестного солдата состоялась церемония возложения венков.

- Сегодня не стоит забывать, что еще годом ранее проходили переломные сражения той войны, - сказал председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа.

Несмотря на молодость и слабость государства, тогда почти в 40 километрах от Таллинна был остановлен атакующий разгон большевиков и желание эстонцев защитить свое государство быстро отбросило русских за реку Нарва. "После этого наш дух и патриотизм, а также желание самим принимать решения о своей жизни и государственном устройстве не раз подвергались испытаниям. Один раз это удалось, во второй раз - нет", - сказал Реймаа.

Война в Украине опять испытывает отношения со своим государством и желание защищать его, ведь нам не повезло с соседом. "Давайте не будем забывать, что заключенный тогда месяцем позже Тартуский мир, который должен был длиться вечно, продержался лишь до 1 декабря 1924 года. Слово России ничего не стоило тогда ни устно, ни на бумаге, и история показала, что за сто лет ничего не изменилось", - сказал член Рийгикогу и генерал в отставке Меэлис Кийли.

Опять на повестке дня оказался патриотизм, а также готовность и желание при необходимости с оружием в руках защищать свое государство.

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