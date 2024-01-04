ОДИН ВОПРОС ⟩ Обо всем ли может спрашивать работодатель на собеседовании?

- В общем случае у работодателя нет права спрашивать информацию о семейном положении, наличии детей, планировании семьи, прохождении срочной службы, религиозных или политических взглядах, убеждениях, сексуальной ориентации, состоянии здоровья и наличии недостатка здоровья. Однако это не значит, что претендующий на рабочее место не может сам сообщить о количестве детей у него или прочую касающуюся личной жизни информацию. Но, задавая вопрос, работодатель должен обосновать, почему запрашиваемая информация необходима и как она связана с работой.