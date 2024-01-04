ОДИН ВОПРОС ⟩ Обо всем ли может спрашивать работодатель на собеседовании?

На собеседовании работодатель может потребовать от желающего получить работу только те данные, относительно которых имеется оправданный интерес. Это значит, что он может интересоваться только тем, что непосредственно связано со способностью выполнять рабочие обязанности.
Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
- В общем случае у работодателя нет права спрашивать информацию о семейном положении, наличии детей, планировании семьи, прохождении срочной службы, религиозных или политических взглядах, убеждениях, сексуальной ориентации, состоянии здоровья и наличии недостатка здоровья. Однако это не значит, что претендующий на рабочее место не может сам сообщить о количестве детей у него или прочую касающуюся личной жизни информацию. Но, задавая вопрос, работодатель должен обосновать, почему запрашиваемая информация необходима и как она связана с работой.
Увлечения соискателя работы могут являться объектом оправданного интереса работодателя, например, если должность связана с явным публичным интересом к личности работника или если работник должен служить важным примером (это касается, например, должности директора школы). В таком случае интерес должен ограничиться выяснением только таких хобби, которые неуместны на данном посту в соответствии с общепринятыми в обществе моральными критериями.