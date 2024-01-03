СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Новогодние праздники не обошлись в Ида-Вирумаа без насилия

30 декабря в полицию поступило сообщение, что в Нарве на улице Мыйза неизвестный ударил 30-летнего мужчину.

В тот же день сообщили, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летний мужчина ударил свою бывшую 37-летнюю сожительницу.

30 декабря 45-летний мужчина сообщил, что на расположенной в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве парковке чужой человек ударил его и в результате между ними началась потасовка. Полиция установила участников событий, более точные обстоятельства случившегося выясняются.

30 декабря в полицию поступило сообщение, что в квартире дома на улице Харидузе в Силламяэ 61-летний мужчина ударил свою 61-летнюю жену. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

1 января в полицию сообщили, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 42-летняя женщина ударила 39-летнюю соседку.

В первый день нового года в полицию поступило также сообщение, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве на улице Лехола неизвестный мужчина ударил двух 19-летних парней.

В тот же день сообщили, что на Кескпуйестеэ в Кивиыли 57-летний мужчина ударил 30-летнего соседа.

1 января в полицию поступило сообщение, что на проспекте Кангеласте в Нарве 27-летний мужчина ударил 50-летнего мужчину.

В тот же день поступило сообщение о том, что на Нарвском шоссе в Йыхви неизвестный ударил 18-летнего парня.

Ранним утром 2 января в полицию поступило сообщение, что в квартире на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве 51-летний мужчина ударил 47-летнюю женщину. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Обстоятельства всех этих случаев насилия полиция выяснит в ходе уголовного производства.

В Нарве и Йыхви звучали угрозы

30 декабря в полицию поступило сообщение, что в квартире на улице Раквере в Нарве 47-летний мужчина угрожал 44-летней женщине похожим на оружие предметом.

В тот же день в полицию поступило сообщение, что в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве 42-летний мужчина угрожал 68-летней женщине.

31 декабря поступило сообщение о том, что на улице Кааре в Йыхви 25-летний мужчина угрожал 39-летнему таксисту ножом. Мужчину задержали в качестве подозреваемого, более точные обстоятельства случившегося выясняются.