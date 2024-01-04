Серии лыжных вечеров помогут набрать форму к Алутагузескому марафону

Входящий в серию "Estoloppet" Алутагузеский марафон является, как уже принято в последние годы, двухдневным мероприятием. Вечером 9 февраля в Паннъярве участники пробегут при свете наголовных фонариков свободным стилем дистанции ночного марафона - 21 км или 10 км. На следующий день, 10 февраля, лыжники должны преодолеть классический марафон, где можно будет выбирать между дистанциями 43 км и 21 км.

Чтобы выбрать на Алутагузеском марафоне посильную для себя дистанцию, предварительно хорошо бы потренироваться и испытать свои возможности на соревнованиях разных ида-вирумааских лыжных серий. Одной из самых хороших возможностей для этого является серия Ида-Вируских лыжных будних вечеров, восемь этапов которой проходят в разных самоуправлениях. Первое соревнование состоялось в конце прошлого года в Паннъярве, тут же планируется провести вечером 10 января следующие соревнования. Лыжный вечер 24 января состоится уже в Йыхвиском городском парке, а 31 января он пройдет в Кохтла-Ярве в лесопарке, где лыжные соревнования не проводились уже десятки лет.

В Кохтла-Нымме состоится 7-й этап серии, а неделей позже участники серии побегут вокруг кивиылиской горы, где им придется взять также несколько крутых подъемов.

Своя лыжная серия из семи этапов есть также в Нарве в Эккекюла, а состоящая из четырех этапов серия лыжного клуба "Firni" проходит в Нарва-Йыэсуу.