Серии лыжных вечеров помогут набрать форму к Алутагузескому марафону

В Ида-Вирумаа нынешней зимой организуют несколько лыжных серий, на этапах которых удобно, катаясь вместе с другими, набирать форму к местному крупному зимнему мероприятию народного спорта - Алутагузескому марафону.
Входящий в серию "Estoloppet" Алутагузеский марафон является, как уже принято в последние годы, двухдневным мероприятием. Вечером 9 февраля в Паннъярве участники пробегут при свете наголовных фонариков свободным стилем дистанции ночного марафона - 21 км или 10 км. На следующий день, 10 февраля, лыжники должны преодолеть классический марафон, где можно будет выбирать между дистанциями 43 км и 21 км.
Чтобы выбрать на Алутагузеском марафоне посильную для себя дистанцию, предварительно хорошо бы потренироваться и испытать свои возможности на соревнованиях разных ида-вирумааских лыжных серий. Одной из самых хороших возможностей для этого является серия Ида-Вируских лыжных будних вечеров, восемь этапов которой проходят в разных самоуправлениях. Первое соревнование состоялось в конце прошлого года в Паннъярве, тут же планируется провести вечером 10 января следующие соревнования. Лыжный вечер 24 января состоится уже в Йыхвиском городском парке, а 31 января он пройдет в Кохтла-Ярве в лесопарке, где лыжные соревнования не проводились уже десятки лет.
В Кохтла-Нымме состоится 7-й этап серии, а неделей позже участники серии побегут вокруг кивиылиской горы, где им придется взять также несколько крутых подъемов.
Своя лыжная серия из семи этапов есть также в Нарве в Эккекюла, а состоящая из четырех этапов серия лыжного клуба "Firni" проходит в Нарва-Йыэсуу.
По словам руководителя Ида-Вирумааского союза спорта Евгения Сарри, одна из задач лыжных серий - привлечь как можно больше любителей к регулярным занятиям лыжами. "Большая часть участников - это, конечно, люди, которые выходят на старт из года в год. Однако мы хотим привлекать также новых любителей лыж", - сказал он.
По словам Сарри, прекрасно, конечно, и самостоятельно кататься на лыжах в лесу или в каком-нибудь парке, однако бег на соревнованиях вместе с другими создает особую атмосферу и настроение. "Многие, кто испытал это, начинают участвовать постоянно", - отметил он.
Хотя на этапах лыжной серии участникам в общем случае выдают номер и фиксируют также время, это, по словам Сарри, не обязательно. "Можно участвовать также в свободном классе и никто не обязан выкладываться до последнего. Главное все-таки - это вместе насладиться бегом на лыжах и пообщаться с другими любителями лыж", - сказал Сарри, отметив, что в этом смысле лыжные серии похожи на постепенно набирающие популярность летние ида-вирумааские серии забегов.
Если на этой неделе во всем Ида-Вирумаа будут стоять сильные морозы, то к следующей неделе, когда состоится этап в Паннъярве, морозы должны отступить. "Календарь, конечно, составлен, но мы проявляем гибкость. Если на улице будет очень сильный мороз, то отложим соревнование", - сказал он.
Ида-Вируские лыжные вечера по будням
- 10 января в Паннъярве (классический стиль)
- 24 января в Йыхвиском парке (свободный стиль)
- 31 января в Кохтла-Ярвеском лесопарке (классический стиль)
- 7 февраля в Кохтла-Нымме (классический стиль)
- 14 февраля вокруг кивиылиской горы (свободный стиль)
- 24 февраля в Вока (свободный стиль)
- 6 марта в Нарве в Эккекюла (классический стиль)