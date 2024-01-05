ПЕРЕДОВИЦА ⟩ В будущем Ида-Вирумаа понадобится больше домов престарелых и возможностей лечения

Однако жители этих двух самоуправлений вместе составляют лишь немногим более одной десятой населения Ида-Вирумаа. В остальных городах и волостях сокращение населения продолжается почти такими же темпами, как и раньше.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга отметил, что сокращение числа жителей само по себе не является большой проблемой, если удалось бы замедлить прежние темпы. Важно, чтобы жители Ида-Вирумаа чувствовали себя здесь хорошо, имели работу с хорошей зарплатой и возможности для обучения и проведения досуга.

Несмотря на сокращение населения, Ида-Вирумаа по-прежнему остается одним из крупнейших регионов Эстонии с населением 130000 человек.

Однако необходимо учитывать, что доля пожилых людей среди жителей Ида-Вирумаа продолжает расти. Это означает, что с каждым годом на социальную сферу здесь ложится все большая нагрузка. Некоторым муниципалитетам уже приходится нанимать новых специалистов по социальной работе, поскольку число людей, нуждающихся в помощи, продолжает расти. Если доля налогоплательщиков снижается, а доля нуждающихся в помощи увеличивается, это оказывает все большее давление на местные бюджеты.

Адаптация к меняющейся демографической ситуации - это довольно сложное уравнение со многими переменными. Это необходимо учитывать при планировании школьной сети, а также медицинских услуг и домов престарелых на много лет вперед.