Председатель кивиылиского квартирного товарищества борется против коллективных договоров

- В настоящее время ТОО "Järve Biopuhastus" и АО "Kiviõli Soojus" настойчиво принуждают товарищество подписывать коллективные договоры. При этом ТОО "Järve Biopuhastus" в письменной форме отказалось нести ответственность за качество воды, поставляемой конечному потребителю товарищества, тем самым переложив ответственность на товарищество. Как может товарищество торговать и обеспечивать своих жителей жизненно важным продуктом, не имея возможности контролировать его и влиять на качество самого продукта? - председатель квартирного товарищества "Viru 9" Саркис Татевосян обратился за помощью к волостной управе Люганузе.