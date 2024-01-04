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Председатель кивиылиского квартирного товарищества борется против коллективных договоров

Кюлли Крийс
, журналист
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В Кивиыли с трудом шло как создание квартирных товариществ, так и подписание совместных договоров с поставщиками услуг. На сегодня только три многоквартирных дома не заключили совместный договор на водоснабжение.
В Кивиыли с трудом шло как создание квартирных товариществ, так и подписание совместных договоров с поставщиками услуг. На сегодня только три многоквартирных дома не заключили совместный договор на водоснабжение. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В трех квартирных товариществах Кивиыли собственники квартир до сих пор передают показания счетчиков воды в предприятие водоснабжения по отдельности, а "Järve Biopuhastus" так же отправляет счета каждому собственнику квартиры. Эти товарищества не желают подписывать совместный договор.

- В настоящее время ТОО "Järve Biopuhastus" и АО "Kiviõli Soojus" настойчиво принуждают товарищество подписывать коллективные договоры. При этом ТОО "Järve Biopuhastus" в письменной форме отказалось нести ответственность за качество воды, поставляемой конечному потребителю товарищества, тем самым переложив ответственность на товарищество. Как может товарищество торговать и обеспечивать своих жителей жизненно важным продуктом, не имея возможности контролировать его и влиять на качество самого продукта? - председатель квартирного товарищества "Viru 9" Саркис Татевосян обратился за помощью к волостной управе Люганузе.

До этого обращения Татевосян напрямую общался с "Järve Biopuhastus": из их труб в домовой водопровод попадает некачественная, ржавая вода, которая засоряет илонакопитель, и товарищество вынуждено было заказывать и оплачивать его очистку.

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