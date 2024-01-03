Повысилось минимальное обязательство по соцналогу

Для возникновения социального страхования у работника его работодателю теперь нужно платить социальный налог в размере не менее 239,25 евро в месяц, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии, на которую ссылается Rus.ERR.

Названную сумму следует платить, как правило, и в том случае, если работник выполняет работу с частичной нагрузкой.

Помимо этого изменение повлияет на членов правления, желающих иметь медицинское страхование. Члены правления в дальнейшем должны платить вместо прежних 215,82 евро 239,25 евро, чтобы получить медстраховку.