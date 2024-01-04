Российские власти уведомили Эстонию о временном закрытии для машин погранпункта в Ивангороде

Российские власти официально уведомили своих эстонских коллег, что Ивангородский погранпункт будет закрыт для движения автотранспорта с 1 февраля, как пишет новостной портал Rus.ERR, ссылаяющийся на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.
На пресс-конференции правительства 4 января министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал: "Россия направила Министерству иностранных дел официальную ноту в связи с закрытием пограничного пункта в Ивангороде".
"Согласно этой ноте, начиная с 1 февраля в связи с ремонтом пограничный пункт в Ивангороде будет закрыт для движения по шоссе, в связи с чем будет прервано движение транспортных средств и через наш пограничный пункт пропуска в Нарве", - сказал Цахкна.
Для пешеходов Нарвский погран останется открытым. Работы на российской стороне, согласно имеющейся информации, продлятся до конца 2025 года.