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Российские власти уведомили Эстонию о временном закрытии для машин погранпункта в Ивангороде

Северное побережье
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Ивангородский погранпункт с февраля отправится на ремонт, перекрыв движение автотранспорта.
Ивангородский погранпункт с февраля отправится на ремонт, перекрыв движение автотранспорта. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Российские власти официально уведомили своих эстонских коллег, что Ивангородский погранпункт будет закрыт для движения автотранспорта с 1 февраля, как пишет новостной портал Rus.ERR, ссылаяющийся на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

На пресс-конференции правительства 4 января министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал: "Россия направила Министерству иностранных дел официальную ноту в связи с закрытием пограничного пункта в Ивангороде".

"Согласно этой ноте, начиная с 1 февраля в связи с ремонтом пограничный пункт в Ивангороде будет закрыт для движения по шоссе, в связи с чем будет прервано движение транспортных средств и через наш пограничный пункт пропуска в Нарве", - сказал Цахкна.

Для пешеходов Нарвский погран останется открытым. Работы на российской стороне, согласно имеющейся информации, продлятся до конца 2025 года.

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