Готовятся к запуску прямые автобусные линии между Нарвой, Ригой и Вильнюсом

По замыслу "FlixBus", автобусы из Нарвы повезут пассажиров в Рижский международный аэропорт (с заездом на Рижскую автостанцию) и на автобусную станцию Вильнюса - и обратно. Рейсы в Ригу и обратно планируются ежедневно дважды в день, в Вильнюс - ежедневно раз в день.

Путь между Нарвой и Ригой будет длиться семь часов, между Нарвой и Вильнюсом - немногим дольше 11 часов.

На дороге в Ригу остановки планируются в Силламяэ, Йыхви, Тарту, Валга. На пути в Вильнюс пунктов остановки, естественно, больше: Силламяэ, Йыхви, Тарту, Валга, Рига, Бауска, Салочяй, Паневежис.

"FlixBus" в настоящее время ждет от Нарвской горуправы информации о возможности и условиях использования Нарвской автобусной станции, что рядом с железнодорожным вокзалом.

"FlixBus" - немецкий бренд, основанный как стартап еще в 2011 году. Штаб-квартира выросшей компании "Flix SE" (до 2022 года - "Flixmobility GmbH") расположена в Мюнхене.

С 2015 года "FlixBus" набирает обороты на международном уровне. Концерн занимается автобусными перевозками в Европе, Северной Америке, Южной Америке, и планирует также в 2024 году начать работать в Индии. "FlixBus" обслуживает более 3000 направлений в более чем 40 странах мира, включая США и Южную Америку.

С 2018 года параллельно развивается железнодорожное направление - "FlixTrain".

"FlixBus" вышел на балтийский транспортный рынок в 2020 году, начав с перевозок между странами Балтии, Польшей и Германией.