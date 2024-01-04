Полиция в Нарве электрошокером усмирила семейного пьяницу и дебошира

Пьяный нарвитянин бил жену и угрожал окружающим ножами, так что полиции пришлось пустить в ход электрошокер.
Вечером 3 января полицейские в Нарве отреагировали на вызов с проспекта Кангеласте, где пьяный мужчина бил свою жену, а также размахивал и угрожал ножами. Пьяница не подчинился распоряжениям приехавших полицейских и стал махать ножами уже перед ними. Тогда стражам порядка пришлось применить для его усмирения и задержания электрошокер.
Для приведения в чувство и проверки здоровья мужчину отвезли сперва в травмпункт, а затем уже в арестантский дом.
В отношении задержанного начато уголовное дело по статье о применении физического насилия.