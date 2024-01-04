Полиция в Нарве электрошокером усмирила семейного пьяницу и дебошира

Вечером 3 января полицейские в Нарве отреагировали на вызов с проспекта Кангеласте, где пьяный мужчина бил свою жену, а также размахивал и угрожал ножами. Пьяница не подчинился распоряжениям приехавших полицейских и стал махать ножами уже перед ними. Тогда стражам порядка пришлось применить для его усмирения и задержания электрошокер.