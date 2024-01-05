В Нарве в горуправе и школах получили приличные премии за результативную работу

Сумма премий в Нарвской горуправе по итогу 2023 года немного поменьше прошлогодней, но зато заметно повысились в Нарве вознаграждения "за результативную работу" в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта.
Как подсчитали в финансовом департаменте Нарвской городской управы, 80 тысяч евро было выплачено в декабре 2023 года бонусом к зарплатам сотрудникам должностных подразделений горуправы. В структуре подразделений горуправы всего около 220 служебных должностей, и в ушедшем году премировали большинство сотрудников, занимающих эти должности. Бонусные выплаты иногда называли пособием, поддержкой, иногда - платой по результатам работы.
Размеры бонусных выплат составляли, как правило, от 15 до 35 процентов основного оклада. Но вот, например, три сотрудницы бюро регистрации семейного состояния, весь год без устали регистрировавшие рождения, браки, разводы и смерти нарвитян, получили дополнительно по целому окладу - "за качественное исполнение работы". Это от 1675 до 607 евро, так как в одном случае речь идет о полставки.
Для сравнения: по итогам 2022 года плюс-минус те же сотрудники подразделений Нарвской горуправы получили премий суммарно больше - 87 тысяч евро.
Кратно больше премий за счет налогоплательщиков выплатили в нарвских муниципальных учреждениях образования, культуры, досуга и спорта: общеобразовательные школы, детсады, школы по интересам и спортшколы, Дом культуры - все они в ведении отдела культуры Нарвской горуправы. В них в 2023 году выплачено премий суммарно на 560 тысяч евро, тогда как в 2022 году эта сумма равнялась 482 тысячам, то есть 16-процентное увеличение суммы бонусных выплат.
"Размер премии зависел от экономии бюджетных средств, предназначенных на оплату труда, а назначение премии работникам учреждения находится в компетенции руководителя учреждения", - напомнила в своем комментарии директор финансового департамента Нарвской горуправы Елена Голубева, сама получившая от мэра к Рождеству пособие в 35 процентов от оклада, то есть немногим более тысячи евро брутто.
- Вышеназванные выплаты дают руководителю учреждения гибкость и возможность применять дополнительные меры, помимо основного оклада, для повышения мотивации квалифицированных сотрудников с хорошими результатами труда. Условием выплат является в том числе наличие соответствующих средств в бюджете учреждения, - объяснила Голубева.
В нарвских городских учреждениях образования, культуры, досуга и спорта самой большой премией стали 2895 евро, выплаченные в декабре "за результативную работу" директору Нарвской школы для взрослых Елене Каврус. Исполнявшая в конце года обязанности директора Нарвской Пяхклимяэской школы ее завуч Ольга Элкснин получила бонусом 2461 евро. Директор Нарвского языкового лицея - единственной оставшейся нарвской муниципальной гимназии - Надежда Черкашина получила дополнительно 2350 евро. В большинстве других случаев премии были меньше тысячи евро или немного больше. Указаны брутто-размеры.
Издание Rus.Postimees ранее поинтересовалось у завотделом культуры Нарвской горуправы Ларисы Дегель, по каким критериям оценивается результативность работы директоров учреждений, говоря в контексте премий. "Критерий - оценка работодателем труда работников. Да, подход, возможно, покажется субъективным, но в нынешних условиях, когда руководителю учебного учреждения приходится решать огромное количество очень сложных вопросов, обеспечение и отлаженная организация деятельности учреждения образования уже сами по себе являются хорошим результатом", - ответила Дегель, подписавшая пачку приказов о премировании руководителей нарвских школ, детсадов, учреждений культуры, досуга и спорта.
Денежное пособие от мэра к Рождеству самой Ларисе Дегель составило 20 процентов от ее оклада, то есть немногим менее шестисот евро брутто.