В Нарве в горуправе и школах получили приличные премии за результативную работу

Как подсчитали в финансовом департаменте Нарвской городской управы, 80 тысяч евро было выплачено в декабре 2023 года бонусом к зарплатам сотрудникам должностных подразделений горуправы. В структуре подразделений горуправы всего около 220 служебных должностей, и в ушедшем году премировали большинство сотрудников, занимающих эти должности. Бонусные выплаты иногда называли пособием, поддержкой, иногда - платой по результатам работы.

Размеры бонусных выплат составляли, как правило, от 15 до 35 процентов основного оклада. Но вот, например, три сотрудницы бюро регистрации семейного состояния, весь год без устали регистрировавшие рождения, браки, разводы и смерти нарвитян, получили дополнительно по целому окладу - "за качественное исполнение работы". Это от 1675 до 607 евро, так как в одном случае речь идет о полставки.

Для сравнения: по итогам 2022 года плюс-минус те же сотрудники подразделений Нарвской горуправы получили премий суммарно больше - 87 тысяч евро.

Кратно больше премий за счет налогоплательщиков выплатили в нарвских муниципальных учреждениях образования, культуры, досуга и спорта: общеобразовательные школы, детсады, школы по интересам и спортшколы, Дом культуры - все они в ведении отдела культуры Нарвской горуправы. В них в 2023 году выплачено премий суммарно на 560 тысяч евро, тогда как в 2022 году эта сумма равнялась 482 тысячам, то есть 16-процентное увеличение суммы бонусных выплат.