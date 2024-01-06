ОПРОС ⟩ Как отражается на вашей жизни повышение налога с оборота?

Светлана Короткова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik Светлана КОРОТКОВА, директор Кохтла-Ярвеского центра культуры: - Делать выводы рановато, потому что новые счета еще не пришли. Придется еще больше экономить, не исключен рост цен на услуги центра, это станет ясно после принятия городского бюджета. Постараемся сделать все возможное, чтобы горожане могли по-прежнему посещать мероприятия, кружки и секции. В магазины в новом году еще не заглядывала, поэтому роста цен не ощутила.

Майре Петрова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Майре ПЕТРОВА, пенсионер, лидер Ида-Вируского общества ингерманландцев: - Счета за коммунальные услуги еще не поступили, но они будут выше, и придется думать, как справляться и в общественном доме, и со своей квартирой. Повышение НДС отразится на многих услугах и ценах. Выход один: придется больше экономить на повседневных вещах, уже в конце прошлого года мы, пенсионеры, приходя в магазин, чаще заглядывали в корзины с товарами по сниженным ценам.

Ирина Голубева. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ГОЛУБЕВА, многодетная мама: - Уже в прошлом году еле выживали - только на газ и электроэнергию у нас уходит 350 евро в месяц. Сейчас еще пособие на детей уменьшится на 200 евро, это очень ощутимо. Мы, конечно, научились выживать в любых условиях, больше всего жаль, что, возможно, придется больше экономить на продуктах и витаминах для детей.

Валентина Курганова. Фото: Erakogu Валентина КУРГАНОВА, председатель квартирных товариществ: - Пока не ощутила, мало времени прошло. Но понятно, что вырастут цены на энергоресурсы, продукты, лекарства - это самые повседневные вещи. Будет непросто, потому что у нас и так все очень дорого. Как председателя КТ немного пугает, как справятся одинокие пенсионеры, многие и так еле сводят концы с концами. Холод - если сильно вырастут счета за отопление и даже если несколько квартирособственников не смогут оплатить, дому сложно рассчитаться с поставщиками и есть риск остаться без отопления.