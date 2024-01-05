Оглядываясь на уходящий год, мы видим довольно противоречивую картину, говорит историк, председатель Йыхвиского волостного собрания и директор Люганузеской школы ВАЛЛО РЕЙМАА. Вреда от столично ориентированной политики можно избежать, если города и волости Ида-Вирумаа будут больше сотрудничать и действовать сообща.
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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Валло Реймаа: Сотрудничество между городами и волостями Ида-Вирумаа - наиболее эффективное средство против столично ориентированной политики
Крупные процессы, затрагивающие всю Эстонию, продолжали двигаться в неправильном направлении и даже набирали обороты. Я имею в виду здесь, например, действия правительства в сфере налоговой реформы, которая переводит ресурсы из периферийных регионов в столичный регион, а также некоторые регуляции так называемого Министерства климата, которые, судя по всему, направлены на вытеснение бизнеса из сельской местности.