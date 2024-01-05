ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Валло Реймаа: Сотрудничество между городами и волостями Ида-Вирумаа - наиболее эффективное средство против столично ориентированной политики

Крупные процессы, затрагивающие всю Эстонию, продолжали двигаться в неправильном направлении и даже набирали обороты. Я имею в виду здесь, например, действия правительства в сфере налоговой реформы, которая переводит ресурсы из периферийных регионов в столичный регион, а также некоторые регуляции так называемого Министерства климата, которые, судя по всему, направлены на вытеснение бизнеса из сельской местности.