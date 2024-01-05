Год завершился с большим количеством травм и смертей на дорогах

Для дорожного движения Эстонии 2023 год завершился с большим количеством травм и смертей. В дорожно-транспортных происшествиях пострадали за год 1938 человек, 59 человек погибли. Среди погибших 17 пешеходов, семь мотоциклистов и пять велосипедистов. Восемь из погибших были еще детьми. В семи авариях погибло одновременно сразу несколько человек.

Подполковник полиции Сирле Лойго говорит, что эти цифры вызывают серьезное беспокойство, но, к сожалению, отражают реальность. "По сути, каждую неделю в дтп погибает один человек и каждый день пять человек получают травмы. Это слишком много. Очевидно, что безопасность дорожного движения в Эстонии не улучшается".

Лойго добавила, что основные факторы серьезных аварий с течением времени не меняются: "Мы по-прежнему говорим о превышении скорости, не пристегнутых ремнями безопасности и не использующих шлемы водителях, о тех, кто находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем. Число погибших в прошлом году точно было бы меньше 30, если бы люди не торопились, использовали ремни и ездили только трезвыми".

"Страх получить штраф не может быть единственной причиной для заботы о безопасности жизни", - уверена Лойго.

Нетрезвые водители стали причиной 373 дтп, в которых погибли 11 человек и 114 получили травмы.

В 2023 году полиция провела более миллиона проверок на трезвость на дорогах. 6256 водитель, употреблявший алкоголь, был отстранен от движения, из них 2114 были в состоянии очень сильного опьянения.

Камеры контроля скорости зафиксировали около 261 тысяч нарушений скорости в завершившемся году, из них около 169 тысяч приходится на мобильные камеры контроля скорости. При этом число случаев превышения скорости, зафиксированных камерами, сократилось почти на 43 тысячи по сравнению с предыдущим периодом. В основном это произошло из-за изменения тактики работы мобильных камер в Харьюмаа. "Камеры используются чаще, чем раньше, особенно в центре Таллинна и на ведущих к нему дорогах. Это помогает гарантировать, что водитель все же сбавит скорость, прежде чем доберется до районов с более плотным движением, где больше пешеходов и легкого транспорта", - пояснила Лойго.

Конечно, улучшение дорожной ситуации требует более системного подхода и большего количества ресурсов. "Дорожный надзор - это ресурсоемкая работа, и потребность в ней велика. При этом количество полицейских в Эстонии с каждым годом становится все меньше и меньше. Неизбежно в результате страдает и регулирование дорожного движения, просто не хватает полицейских. Ситуацию могли бы исправить более масштабные изменения в дорожной политике, такие как запуск системы штрафных пунктов и увеличение размеров штрафов", - считает Лойго.