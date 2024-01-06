Хендрик Агур и Маре Роозилехт: Круговая оборона в кохтла-ярвеском образовании

Закон об основной школе и гимназии предусматривает, что в попечительский совет входят также представители владельца школы и поддерживающих школу организаций. Представитель горсобрания, то есть владельца школы, в школьном попечительском совете объединяет школьный персонал, родителей учеников и другие связанные со школой группы для содействия благополучию учащихся и развитию школы. Представитель владельца школы может, будучи членом попечительского совета, участвовать в обсуждениях и принятии решений, касающихся учебной программы школы, программы развития и общего развития школы. Попечительский совет занимается также вопросами учебной среды, помогает следить, чтобы у учащихся были хорошие условия для учебы и развития. Представитель владельца школы может содействовать разработке мер, чтобы обеспечить в школе поддерживающую и безопасную среду. Он имеет также возможность участвовать в укреплении отношений между школой и общиной. Через попечительский совет и родители могут участвовать и говорить свое слово по касающимся развития школы вопросам, а также иметь гарантии, что их голос будет услышан и они будут вовлечены в процесс принятия решений. Участие представителя владельца школы в работе попечительского совета предполагает наличие широкого кругозора и опыта в сфере образования.