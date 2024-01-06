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Руководители Ида-Вируских округов Центристской партии не согласны с обвинением партии в пророссийском настрое

Эрик Калда
, журналист
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По словам Ээви Паасмяэ, она ощущает признаки опасности того, что могло бы в конце концов вынудить ее выйти из партии.
По словам Ээви Паасмяэ, она ощущает признаки опасности того, что могло бы в конце концов вынудить ее выйти из партии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Руководители ида-вируских отделений Центристской партии не согласны с обвинениями в том, что партия стала пророссийской. К деятельности Яны Тоом по поддержке лиц, высланных из Эстонии за антигосударственность, относятся с осторожностью.

Когда несколько входящих в Рийгикогу значительных фигур Центристской партии сообщили в пятницу о выходе из партии, то в качестве одной из причин назвали также превращение партии в пророссийскую и прокремлевскую, указав среди прочего на деятельность члена Европарламента от Центристской партии Яны Тоом, финансово поддерживавшей судебные споры с государством лиц, высланных из Эстонии за антигосударственную деятельность.

Паасмяэ: некоторые высказывания задевают

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