Языком искусства о бессмысленности и жестокости войны ⟩ Концерту "Прощай, оружие" не помешал сильный мороз

Организаторы концерта "Прощай, оружие", состоявшегося в Йыхвиской церкви св. Михаила в четверг вечером, напрасно переживали, что из-за сильного мороза публика не соберется. Аншлага не случилось, но несколько десятков человек пришли послушать вокальный цикл Микаэла Таривердиева на слова Эрнеста Хемингуэя и "Реквием по моему другу" Збигнева Прайснера, получив невероятные эмоции от мастерства исполнителей.