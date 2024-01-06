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Языком искусства о бессмысленности и жестокости войны ⟩ Концерту "Прощай, оружие" не помешал сильный мороз

Ирина Кивисельг
, журналист
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Стихи Хемингуэя в переводе Андрея Вознесенского, исполненные талантливым артистом Эдуардом Теэ, проникали в сердце.
Стихи Хемингуэя в переводе Андрея Вознесенского, исполненные талантливым артистом Эдуардом Теэ, проникали в сердце. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

Организаторы концерта "Прощай, оружие", состоявшегося в Йыхвиской церкви св. Михаила в четверг вечером, напрасно переживали, что из-за сильного мороза публика не соберется. Аншлага не случилось, но несколько десятков человек пришли послушать вокальный цикл Микаэла Таривердиева на слова Эрнеста Хемингуэя и "Реквием по моему другу" Збигнева Прайснера, получив невероятные эмоции от мастерства исполнителей.

Переступившим порог церкви сразу предлагали согреться горячим чаем или кофе. Но даже без горячих напитков в храме 13-го века ощущалось тепло во всех смыслах слова - здесь подготовились к встрече гостей.

Концерт начался с вокального цикла "Прощай, оружие", написанного в 1960-е годы прошлого века советским композитором Микаэлом Таривердиевым для одноименного спектакля.

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