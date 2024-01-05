Транспортный департамент предупредил: дорожные условия по всей Эстонии очень тяжелые

Для ухода за шоссе c пятницы задействованы все доступные ресурсы, но на дорогах государственного значения высок риск обледенения дорожного покрытия, поскольку очень низкие температуры не позволяют эффективно с этим бороться, как отмечает Транспортный департамент в распространенном 5 января предупреждении.

В ночь на субботу осадки и облачность уменьшатся, но на побережье и в некоторых местах по-прежнему будет ветрено. на выходных будет поспокойнее, осадки уменьшатся, но температура воздуха в некоторых местах ночью и утром опустится до -30°С.

Транспортный департамент рекомендует в связи с такими дорожными условиями планировать поездки по возможности на более позднее время. Водителям транспортных средств нужно быть предельно внимательными и выбирать стиль вождения, соответствующий дорожным условиям.

"Просим всех участников дорожного движения учитывать, что зимние дорожные условия изменчивы, и при планировании поездки необходимо зарезервировать больше времени, при необходимости снизить скорость движения, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для езды в ветреную погоду, при сильном снегопаде и на скользких дорогах", - говорится в пресс-сообщении Транспортного департамента.

Для получения дополнительной информации о дорожных условиях рекомендуется перед поездкой зайти на портал www.tarktee.ee