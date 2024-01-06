Сб, 6.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

При сильных морозах сланцевая электроэнергия вновь востребована

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
На этой неделе почти все подразделения Нарвских станций производили электроэнергию.
На этой неделе почти все подразделения Нарвских станций производили электроэнергию. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Расположенные под Нарвой электростанции "Enefit Power" на этой неделе снова производили электроэнергию в таком объеме, какой в последний раз наблюдался во время большого энергетического кризиса позапрошлой осенью.

Председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал в пятницу, что с Нарвских станций сейчас поступает более 900 мегаватт электроэнергии, что составляет чуть более половины пикового потребления в часы пик при эстонской морозной зиме. В четверг был установлен новый рекорд электропотребления в Эстонии за последние три года, когда в 11 часов в Эстонии в общем потребили около 1600 мегаватт электроэнергии.

По словам Вайнола, на Нарвских станциях можно было бы производить еще больше электроэнергии, чем производили в последние дни, однако рынок не примет все. "Например, в среду и четверг, когда электропотребление еще не достигло пика, рынок не принял предложенные нами мощности в лице старых энергоблоков. Такую рыночную ситуацию, когда мы предлагаем рынку, а он это не берет, называют парадоксально отклоненным предложением, но таковы уж правила рынка".

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Экономика
Наверх