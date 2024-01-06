При сильных морозах сланцевая электроэнергия вновь востребована

Расположенные под Нарвой электростанции "Enefit Power" на этой неделе снова производили электроэнергию в таком объеме, какой в последний раз наблюдался во время большого энергетического кризиса позапрошлой осенью.
Председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола сказал в пятницу, что с Нарвских станций сейчас поступает более 900 мегаватт электроэнергии, что составляет чуть более половины пикового потребления в часы пик при эстонской морозной зиме. В четверг был установлен новый рекорд электропотребления в Эстонии за последние три года, когда в 11 часов в Эстонии в общем потребили около 1600 мегаватт электроэнергии.