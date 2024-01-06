ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Раскол Центристской партии повлияет и на Ида-Вирумаа

Новая волна ухода видных политиков, разочаровавшихся в Центристской партии, набрала обороты осенью прошлого года, когда лидером партии был избран мэр Таллинна Михаил Кылварт. На мартовских выборах Центристская партия показала результаты хуже, чем ожидалось, но все же получила 16 мест. Однако на данный момент во фракции осталось всего семь депутатов, и уход одного из них, бывшего председателя партии Юри Ратаса, также, вероятно, является лишь вопросом времени.

Под руководством Михаила Кылварта Центристская партия за полгода превратилась в небольшую нишевую партию на государственном уровне. Учитывая изменение в соотношении сил, различные политики довольно четко говорят о том, что Кылварта теперь следует отстранить и от власти в Таллинне. Предпосылки для этого лучше, чем когда-либо в этом столетии.

Однако именно сторонники Кылварта прошлой осенью устроили властные перевороты в двух крупнейших городах Ида-Вирумаа - Нарве и Кохтла-Ярве. Так что вполне возможно, что в какой-то момент крупные города Ида-Вирумаа останутся главными оплотами политически маргинализированной Центристской партии. В этом не было бы ничего плохого, если бы политика Центристской партии не строилась в основном на противостоянии с другими партиями. Это неизбежно затормозит развитие этих городов, как это происходило на протяжении нескольких десятилетий. Такая политика, а также, мягко говоря, снисходительное отношение к российской политике приносили Центристской партии голоса на выборах, но не особо способствовали развитию местной жизни. Яна Тоом знает, какими высказываниями и лозунгами понравиться избирателям, но, получив голоса, она не очень-то помогала в улучшении жизни Ида-Вирумаа.

Повторение такого развития событий было бы губительным для будущего городов Ида-Вирумаа. По крайней мере, соцдемам, бросившимся в объятия Центристской партии в горсобрании Кохтла-Ярве, стоило бы серьезно задуматься о том, чтобы как можно скорее прекратить это и без того злополучное сотрудничество.