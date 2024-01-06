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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ На автовокзале у ребенка украли телефон

2-3 января 2024 г.
Северное побережье
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Полиция.
Полиция. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В полицию поступило сообщение о том, что в рождественскую субботу на автовокзале в Йыхви у ребенка из кармана куртки украли смартфон iPhone. Ущерб составляет 600 евро.

В Силламяэ мужчину ранили ножом

Утром 2 января медики получили вызов на улицу Кеск в Силламяэ, где в помощи нуждался 24-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, где у него обнаружили множественные ножевые ранения. В качестве подозреваемого в совершении преступления полиция задержала 23-летнего мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства. 

Злоумышленники отобрали телефон

В ночь на 3 января на улице Ранна в Силламяэ было совершено нападение на 35-летнего мужчину. Он получил ранения, а во время драки у него отобрали мобильный телефон. Ущерб составляет 140 евро. В рамках уголовного производства полиция выяснит обстоятельства происшествия и причастных лиц. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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