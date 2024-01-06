Строить прогнозы - дело неблагодарное, особенно в период, когда так много больших неопределенностей. Однако даже в самые запутанные и сложные времена разумно ставить перед собой цели, ведь только тогда возможны решение проблем и движение вперед, находит экономический аналитик и председатель группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу МАРИС ЛАУРИ.
Для подписчиков
ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Марис Лаури: Будущее Ида-Вирумаа зависит от того, захотят ли люди здесь жить
Успешность Ида-Вирумаа следует оценивать на основании того, хотят и могут ли люди жить здесь. Когда местные предпочтут оставаться здесь или возвращаться сюда, а люди из остальной Эстонии тоже посчитают, что и Ида-Вирумаа - это хорошее место для проживания и карьерного продвижения, то, значит, имидж и возможности развития региона значительно улучшились.