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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Марис Лаури: Будущее Ида-Вирумаа зависит от того, захотят ли люди здесь жить

Maris Lauri
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Марис Лаури.
Марис Лаури. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Строить прогнозы - дело неблагодарное, особенно в период, когда так много больших неопределенностей. Однако даже в самые запутанные и сложные времена разумно ставить перед собой цели, ведь только тогда возможны решение проблем и движение вперед, находит экономический аналитик и председатель группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу МАРИС ЛАУРИ.

Успешность Ида-Вирумаа следует оценивать на основании того, хотят и могут ли люди жить здесь. Когда местные предпочтут оставаться здесь или возвращаться сюда, а люди из остальной Эстонии тоже посчитают, что и Ида-Вирумаа - это хорошее место для проживания и карьерного продвижения, то, значит, имидж и возможности развития региона значительно улучшились.

Каким должен стать Ида-Вирумаа в 2030 году, чтобы сюда больше приезжали, нежели уезжали отсюда?

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