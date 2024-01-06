ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Катри Райк: Чтобы получать хорошую зарплату, придется учиться как в молодости, так и в зрелом возрасте

На фонд справедливого перехода возлагают большие ожидания и надежды. Много бывает разочарований, ведь обещанные не связанные со сланцем рабочие места появляются не особо быстро и в недостаточном количестве. Предприятиям сложно ходатайствовать о деньгах и все затягивается. Теперь условия изменились, и наверняка в ближайшее время придут хорошие новости, верит представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа и бывший мэр Нарвы КАТРИ РАЙК. Она советует также углубиться в то, что уже сейчас хорошо, что интересно, что влияет на жизнь каждого идавирусца.