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ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Катри Райк: Чтобы получать хорошую зарплату, придется учиться как в молодости, так и в зрелом возрасте

Katri Raik
, представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На фонд справедливого перехода возлагают большие ожидания и надежды. Много бывает разочарований, ведь обещанные не связанные со сланцем рабочие места появляются не особо быстро и в недостаточном количестве. Предприятиям сложно ходатайствовать о деньгах и все затягивается. Теперь условия изменились, и наверняка в ближайшее время придут хорошие новости, верит представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа и бывший мэр Нарвы КАТРИ РАЙК. Она советует также углубиться в то, что уже сейчас хорошо, что интересно, что влияет на жизнь каждого идавирусца.

Наверняка к 2026 году в наших самоуправлениях появятся центры социальных услуг и детсады, на стенах которых можно будет повесить табличку с надписью, что их поддержали именно из фонда справедливого перехода. Это будут те осязаемые восемь или больше зданий по всему уезду.

Йыхви получит творческий инкубатор, в котором будут заниматься киноискусством, а Нарва получит здание, где новые промышленные предприятия обретут на пару лет кров, прежде чем решат, как действовать дальше. Эти здания появятся, поскольку относительно их финансирования принято достаточное количество решений, чтобы больше в этом не сомневаться. А каково будет содержание каждого из этих зданий, зависит уже от самих наших людей.

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