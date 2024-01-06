ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА ⟩ Катри Райк: Чтобы получать хорошую зарплату, придется учиться как в молодости, так и в зрелом возрасте

На фонд справедливого перехода возлагают большие ожидания и надежды. Много бывает разочарований, ведь обещанные не связанные со сланцем рабочие места появляются не особо быстро и в недостаточном количестве. Предприятиям сложно ходатайствовать о деньгах и все затягивается. Теперь условия изменились, и наверняка в ближайшее время придут хорошие новости, верит представитель Тартуского университета в Ида-Вирумаа и бывший мэр Нарвы КАТРИ РАЙК. Она советует также углубиться в то, что уже сейчас хорошо, что интересно, что влияет на жизнь каждого идавирусца.
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Наверняка к 2026 году в наших самоуправлениях появятся центры социальных услуг и детсады, на стенах которых можно будет повесить табличку с надписью, что их поддержали именно из фонда справедливого перехода. Это будут те осязаемые восемь или больше зданий по всему уезду.