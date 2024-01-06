Уволенный за отказ вакцинироваться полицейский получит огромную компенсацию

Тартуский окружной суд оставил без удовлетворения апелляцию Департамента полиции и погранохраны и частично удовлетворил жалобу бывшего нарвского полицейского Александра Урба, назначив ему компенсацию за противоправное освобождение от службы в виде 18 должностных окладов и возложив на департамент процессуальные расходы по апелляции.

Как передает Rus.ERR, окружной суд отметил, что в данном деле было много исключительных обстоятельств, которые оправдывают увеличенный размер компенсации. Одним из весомых аргументов суд счел исключительную несправедливость всей этой ситуации для бывшего полицейского: он был освобожден от службы за невыполнение приказа о вакцинации, который действовал всего четыре месяца, то есть, оценивая этот приказ задним числом, речь шла о временной обязанности.

Пост руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб занимал с ноября 2013 по декабрь 2021 года. В конце 2021 года Департамент полиции и погранохраны отстранил от службы 38 человек, которые были не согласны с требованием вакцинироваться от Covid-19. Урб был в их числе.