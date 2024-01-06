Уволенный за отказ вакцинироваться полицейский получит огромную компенсацию

Тартуский окружной суд втрое увеличил назначенную судом первой инстанции компенсацию бывшему руководителю патрульной службы Нарвского отделения полиции Александру Урбу, который был уволен за отказ вакцинироваться. Об этом рассказал новостной портал Rus.ERR.
Тартуский окружной суд оставил без удовлетворения апелляцию Департамента полиции и погранохраны и частично удовлетворил жалобу бывшего нарвского полицейского Александра Урба, назначив ему компенсацию за противоправное освобождение от службы в виде 18 должностных окладов и возложив на департамент процессуальные расходы по апелляции.
Как передает Rus.ERR, окружной суд отметил, что в данном деле было много исключительных обстоятельств, которые оправдывают увеличенный размер компенсации. Одним из весомых аргументов суд счел исключительную несправедливость всей этой ситуации для бывшего полицейского: он был освобожден от службы за невыполнение приказа о вакцинации, который действовал всего четыре месяца, то есть, оценивая этот приказ задним числом, речь шла о временной обязанности.
Пост руководителя патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб занимал с ноября 2013 по декабрь 2021 года. В конце 2021 года Департамент полиции и погранохраны отстранил от службы 38 человек, которые были не согласны с требованием вакцинироваться от Covid-19. Урб был в их числе.
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