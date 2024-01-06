КОПИТЬ НА СТАРОСТЬ ⟩ Взносы во вторую пенсионную ступень теперь можно увеличить в два-три раза

Повышение ставки взноса во вторую ступень является добровольным. Насколько увеличится за счет этого пенсия, зависит от нескольких факторов: в основном от зарплаты человека и ее роста, от того, в течение какого времени делаются взносы по более высокой ставке, и от доходности второй ступени. Свою роль играет и способ снятия денег в пенсионном возрасте, то есть нужно ли при получении накоплений уплачивать еще и 10-процентный подоходный налог, либо выбранный способ позволит снимать пенсионные деньги без уплаты подоходного налога.

"Предположив, что рост заработной платы и доходность второй ступени равны, можно упрощенно сказать, что взносы по 6-процентной ставке увеличивают соотношение брутто-пенсии к брутто-зарплате на 2 процентных пункта за каждые 10 лет накопления. Если в противном случае пенсия из первой и второй ступеней человека, получающего среднюю заработную плату, составила бы 40% от средней заработной платы, то при накоплении в течение 40 лет по ставке взноса 6% соотношение пенсии и заработной платы увеличится почти до 50%", - пояснила советник отдела политики финансовых услуг Керту Федотов. Применительно к пенсиям 2024 года это означало бы пенсию в размере 970 евро вместо средней пенсии в 776 евро. Если же доходность превысит рост зарплаты, пенсия увеличится еще больше, но также возможно и наоборот.