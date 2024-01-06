КОПИТЬ НА СТАРОСТЬ ⟩ Взносы во вторую пенсионную ступень теперь можно увеличить в два-три раза

С января появилась возможность подать заявление для повышения ставки взноса во вторую пенсионную ступень, чтобы вместо 2% отчислять 4% или 6% от брутто-зарплаты. Как уточнили в Министерстве финансов, новая ставка взноса будет применяться с января следующего года.
Повышение ставки взноса во вторую ступень является добровольным. Насколько увеличится за счет этого пенсия, зависит от нескольких факторов: в основном от зарплаты человека и ее роста, от того, в течение какого времени делаются взносы по более высокой ставке, и от доходности второй ступени. Свою роль играет и способ снятия денег в пенсионном возрасте, то есть нужно ли при получении накоплений уплачивать еще и 10-процентный подоходный налог, либо выбранный способ позволит снимать пенсионные деньги без уплаты подоходного налога.
"Предположив, что рост заработной платы и доходность второй ступени равны, можно упрощенно сказать, что взносы по 6-процентной ставке увеличивают соотношение брутто-пенсии к брутто-зарплате на 2 процентных пункта за каждые 10 лет накопления. Если в противном случае пенсия из первой и второй ступеней человека, получающего среднюю заработную плату, составила бы 40% от средней заработной платы, то при накоплении в течение 40 лет по ставке взноса 6% соотношение пенсии и заработной платы увеличится почти до 50%", - пояснила советник отдела политики финансовых услуг Керту Федотов. Применительно к пенсиям 2024 года это означало бы пенсию в размере 970 евро вместо средней пенсии в 776 евро. Если же доходность превысит рост зарплаты, пенсия увеличится еще больше, но также возможно и наоборот.
Повышение ставки взноса не повлияет на отчисления в накопительную пенсию за счет социального налога: в любом случае во вторую ступень всегда будет вноситься 4%.
Новая ставка взноса всегда применяется с января и действует как минимум в течение одного календарного года. Чтобы изменить ее, необходимо выбрать новую ставку взноса, отменяющую выбранную ранее.
Заявление об изменении ставки взноса можно подать в любое время. По заявлениям, поданным не позднее конца ноября, новая ставка будет применяться с января наступающего года, по заявлениям, поданным в декабре, - с января следующего за ним года. Если заявление уже подано, в случае необходимости выбранную ставку взноса можно изменить до конца ноября. Для этого необходимо просто подать новое заявление об изменении ставки взноса.
- Заявления об изменении ставки взноса можно подать на сайте Пенсионного центра (Pensionikeskus) или у управляющих счетами второй ступени.
- Подробную информацию о повышении ставки взноса можно найти здесь.