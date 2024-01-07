Около тридцати игроков участвовали в мемориале Кереса по быстрым шахматам

Мемориальный турнир имени Пауля Кереса по быстрым шахматам прошел в Ольгинаском народном доме 6 января. Дата соревнования приурочена к дню рождения Кереса - 7 января; будущий гроссмейстер родился в Нарве в 1916 году.

Как отметили в Нарва-Йыэсууской городской управе, организовавшей мероприятие, желающих принять участие в турнире было больше, чем доступных мест. Однако на место приехали не все зарегистрированные, и на этот раз свои силы на квадратных полях сражений испытали 27 спортсменов. Из них шестеро были девушки и женщины, остальные - юноши и мужчины.

По итогам четырехчасового соревнования тройка лидеров сложилась следующим образом, как сообщил главный судья Марис Корстен. Первое место у Дениса Андрияшкина (2005 год рождения), завоевавшего 6,5 очков. Вторым стал Дмитрий Вергун (1979) - 6 очков. Третье место у Эдуарда Коновалкина (1973) - 5 очков.

Третий год участвовавший в мемориале Кереса мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин довольствовался всего одной победой.

- Я получаю эстетическое удовольствие от поражений молодыми гроссмейстерами, и не чувствую никакой досады по этому поводу. Это лучший выбор для начала года, - прокомментировал Ильин "Северному побережью".

Ника Истратова и Игнат Филипчук 2013 года рождения были самыми молодыми участниками турнира, а Георгий Минанен, 1941 года рождения, стал на этом турнире шахматистом самого почтенного возраста.