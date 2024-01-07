В парке Ору открылась учебная тропа

Центр управления государственными лесами (RMK) открыл в парке Ору Тойлаской волости учебную тропу. Цель - повысить осведомленность посетителей парка о зеленой энергетике, как сообщает новостной портал Rus.ERR.
Местом для учебной тропы по зеленой энергии был выбран парк Ору, поскольку это один из самых популярных туристических объектов RMK, который ежегодно посещают более 130 тысяч человек, как отмечает Rus.ERR.
"Тропа создана на базе уже существующих троп в парке Ору. И есть четыре информационных табло, два из которых также содержат дополненную информацию. Это означает, что должен быть смартфон, который может сканировать QR-код, и тогда можно будет представить здесь одну ветряную станцию и гидроэлектростанцию", - рассказала специалист RMK по экологическому просвещению Лийна Каррофельдт.
Учебная тропа длиной в километр обошлась почти в 170 тысяч евро.