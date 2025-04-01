В Тойла председателем ревизионной комиссии выбран оказывающий волости услугу предприниматель

Волостное собрание выбрало Янара Туккия председателем ревизионной комиссии 26 февраля. Тогда заместителем председателя стал Йоханнес Нейланд. До того момента управление ревизионной комиссией во главе с членом волостного собрания Тармо Кюттом находилось в руках оппозиции, заместителем председателя был Нейланд, членом - Туккия. После ухода Тармо Кютта из членов волостного собрания в конце прошлого года пришлось переизбирать и ревизионную комиссию.