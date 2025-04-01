Тойлаское волостное собрание, несмотря на протест оппозиции, выбрало председателем ревизионной комиссии члена коалиции, чьи фирмы оказывают Тойлаской волости услуги по благоустройству. Коалиция заявляет, что оппозиция не справилась с руководством работой комиссии.
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В Тойла председателем ревизионной комиссии выбран оказывающий волости услугу предприниматель
Волостное собрание выбрало Янара Туккия председателем ревизионной комиссии 26 февраля. Тогда заместителем председателя стал Йоханнес Нейланд. До того момента управление ревизионной комиссией во главе с членом волостного собрания Тармо Кюттом находилось в руках оппозиции, заместителем председателя был Нейланд, членом - Туккия. После ухода Тармо Кютта из членов волостного собрания в конце прошлого года пришлось переизбирать и ревизионную комиссию.