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В Тойла председателем ревизионной комиссии выбран оказывающий волости услугу предприниматель

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Коалиция Тойлаского волостного собрания решила на этот раз оставить место председателя ревизионной комиссии себе, несмотря на то, что это противоречит доброй традиции управления. Фирмы председателя комиссии Янара Туккия оказывают волости услуги по благоустройству.
Коалиция Тойлаского волостного собрания решила на этот раз оставить место председателя ревизионной комиссии себе, несмотря на то, что это противоречит доброй традиции управления. Фирмы председателя комиссии Янара Туккия оказывают волости услуги по благоустройству. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Erakogu

Тойлаское волостное собрание, несмотря на протест оппозиции, выбрало председателем ревизионной комиссии члена коалиции, чьи фирмы оказывают Тойлаской волости услуги по благоустройству. Коалиция заявляет, что оппозиция не справилась с руководством работой комиссии.

Волостное собрание выбрало Янара Туккия председателем ревизионной комиссии 26 февраля. Тогда заместителем председателя стал Йоханнес Нейланд. До того момента управление ревизионной комиссией во главе с членом волостного собрания Тармо Кюттом находилось в руках оппозиции, заместителем председателя был Нейланд, членом - Туккия. После ухода Тармо Кютта из членов волостного собрания в конце прошлого года пришлось переизбирать и ревизионную комиссию.

Представитель оппозиции ушел в отставку

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