Территория бывшего рыбзавода в устье реки Нарвы обещает стать новым центром притяжения курортного города: вскоре откроется культурный квартал, в будущем планируется построить спа-отель и квартирный дом.

Более двух лет назад "Stendal Halduse OÜ" подписало договор с городом Нарва-Йыэсуу о строительстве крупного комплекса коммерческой и жилой недвижимости "SeaGate" на берегу реки Нарва: отели, гостевые квартиры, бизнес-площади для специалистов развивающихся в Ида-Вирумаа технологических предприятий.

При запуске проекта разработчики Март Леэ и Иллар Каазик учитывали растущие экономические отношения между Европейским союзом и Россией. После начала войны в Украине пришлось найти новые целевые рынки и пересмотреть прежние планы.