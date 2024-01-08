Территория бывшего рыбзавода в устье реки Нарвы обещает стать новым центром притяжения курортного города: вскоре откроется культурный квартал, в будущем планируется построить спа-отель и квартирный дом.
Более двух лет назад "Stendal Halduse OÜ" подписало договор с городом Нарва-Йыэсуу о строительстве крупного комплекса коммерческой и жилой недвижимости "SeaGate" на берегу реки Нарва: отели, гостевые квартиры, бизнес-площади для специалистов развивающихся в Ида-Вирумаа технологических предприятий.