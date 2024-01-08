1. Насколько плодотворно удастся Ида-Вирумаа использовать миллионы из фонда справедливого перехода?

Судя по всему, Ида-Вирумаа с большими усилиями удастся потратить 340 миллионов евро фонда справедливого перехода. Однако вопрос вопросов, насколько продуктивными для будущего окажутся эти семенные деньги и насколько сильно они смогут стимулировать новое развитие местной жизни. Строящийся в Нарве завод магнитов является пока что крупнейшей жемчужиной этого фонда. Как много будет еще подобных успехов? Как будет развиваться создание завода по переработке золы и другие планируемые проекты цикличной экономики?