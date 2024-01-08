ИДА-ВИРУМАА ЗАВТРА / ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Ида-Вирумаа в ожидании лучшего завтра

Есть несколько причин, чтобы думать так. Ида-Вирумаа получает сейчас от центральной власти больше внимания, чем раньше. Хотя и с большим скрипом, но все же первые десятки миллионов из фонда справедливого перехода посеяны в почву лучшего будущего Ида-Вирумаа. Самое важное, что количество активно действующих в Ида-Вирумаа людей выросло и все они вместе полны желания изменить жизнь здесь к лучшему.

То, насколько хорошо жители Ида-Вирумаа воспользуются этими возможностями, будь то развитие предпринимательства, утепление домов, улучшение образования или принятие разумных решений на следующих местных выборах, во многом определит, пойдут дела в Ида-Вирумаа лучше прежнего или хуже. Другого выбора особо и нет. Нет также причин надеяться, что те факторы, которые могут негативно повлиять на здешнюю жизнь, исчезнут куда-то сами по себе.

В журнале ида-вирумааской газеты "Северное побережье" "Ида-Вирумаа завтра" мы пишем как о начавшемся строительстве завода магнитов, так и о планируемом в Йыхви киногородке и проектируемом новом квартале в Нарва-Йыэсуу. А также о действующей на Пуртсеской ферме молодой хуторянке Элийзе Ингел Пунгас, подтверждающей, что знание и применение новых технологий ведут жизнь вперед. Мыслями о будущем Ида-Вирумаа делятся Яанус Пурга, Марис Лаури, Катри Райк и Валло Реймаа.

Мы пишем также о лауреатах уездного конкурса предпринимательства и гражданских объединений, которые являются лидерами здешней жизни в различных сферах.

Давайте обратим внимание и на то, что говорит в интервью президент Алар Карис: "Когда человек из Ида-Вирумаа поверит в себя, то наверняка заставит и других поверить в этот регион".

Надеемся, что изложенные в этом журнале мысли вдохновят на осуществление еще большего числа значимых дел в Ида-Вирумаа.