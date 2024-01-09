ТОП-25 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ "СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ" ⟩ Больше всех просмотров набрал видеоролик о финише шведки Джессики Свярд на Силламяэском ультразабеге

Больше всех - 104200 просмотров - собрал видеоклип о финише шведки Джессики Свярд на Силламяэском 24-часовом ультразабеге. За сутки Джессика Свярд преодолела 230,017 километров, больше, чем любая другая женщина, побывавшая на эстонской земле. На финише Свярд встречают с восторгом, но сразу после финиша она засыпает в палатке у трассы.

Еще два видеоролика "Северного побережья" в прошлом году собрали более ста тысяч просмотров. Старт "Relsiralli" в старом городе Кохтла-Ярве собрал 102600 просмотров, а видео неожиданного снежного утра в Йыхви 19 октября собрало 101100 просмотров.

В общей сложности видеоролики "Северного побережья" о событиях в Ида-Вирумаа в прошлом году собрали более двух миллионов просмотров.

ТОП-25 рейтинга просмотров видео "Северного побережья" 2023 г.

Последние метры шведки Джессики Свярд на Силламяэском ультразабеге (104200 просмотров) Старт "Relsiralli" в старом городе Кохтла-Ярве (102600) Неожиданно снежное утро в Йыхви 19 октября (101100) По-зимнему сказочное шоссе в окрестностях Йыхви (79500) Тушение пожара в баре в центре Кохтла-Ярве (72900) Купальщик на концерте симфонического оркестра в Кохтла-Ярве (55300) Экскурсия по старому здание школы в Кохтла-Ярве (53100) Заключение договора на строительство многоквартирных домов в Кохтла-Ярве (49700) Снос старого Дома культуры в Йыхви (49300) Финиш ида-вирумааского железного а Германа Терехова на ультрамарафоне в Кохтла-Нымме (45100) Зимнее шоссе Йыхви-Тарту в районе Ийзаку и Раннапунгерья (43 600) День химика в Кохтла-Ярве (42100) Празднование Дня защиты детей в Кохтла-Ярве (40100) Экскурсия Вирве Линдер по Кохтла-Ярве (36500) Молодежь Ида-Вирумаа в шествии на Празднике песни в Таллинне (36400) День день песни ида-вирумааских хоров "Laulutungal" в Ийзаку (35500) Новое здание полиции и спасателей в Кохтла-Ярве (31900) Учительница Кади Реббан на стадионном марафоне в Йыхви (31400) Ярмарку Михайлова дня в Йыхви (31300) Владимир Фролов на инвалидной коляске за 24 часа преодолел почти 188 километров (31100) 1 сентября в Люганузеской школе (29700 ) Центральная площадь Йыхви в рождественских огнях (29300) Кохтла-Ярвеский городской забег (28500) Вечер легкой атлетики в Йыхви (28200 ) "Smilers" на празднике Дня шахтера в Йыхвиском парке (26600)