Видеоролики, опубликованные "Северным побережьем" в социальных сетях в прошлом году, собрали более двух миллионов просмотров.
ТОП-25 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ "СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ" ⟩ Больше всех просмотров набрал видеоролик о финише шведки Джессики Свярд на Силламяэском ультразабеге
Больше всех - 104200 просмотров - собрал видеоклип о финише шведки Джессики Свярд на Силламяэском 24-часовом ультразабеге. За сутки Джессика Свярд преодолела 230,017 километров, больше, чем любая другая женщина, побывавшая на эстонской земле. На финише Свярд встречают с восторгом, но сразу после финиша она засыпает в палатке у трассы.
Еще два видеоролика "Северного побережья" в прошлом году собрали более ста тысяч просмотров. Старт "Relsiralli" в старом городе Кохтла-Ярве собрал 102600 просмотров, а видео неожиданного снежного утра в Йыхви 19 октября собрало 101100 просмотров.
В общей сложности видеоролики "Северного побережья" о событиях в Ида-Вирумаа в прошлом году собрали более двух миллионов просмотров.
ТОП-25 рейтинга просмотров видео "Северного побережья" 2023 г.
- Последние метры шведки Джессики Свярд на Силламяэском ультразабеге (104200 просмотров)
- Старт "Relsiralli" в старом городе Кохтла-Ярве (102600)
- Неожиданно снежное утро в Йыхви 19 октября (101100)
- По-зимнему сказочное шоссе в окрестностях Йыхви (79500)
- Тушение пожара в баре в центре Кохтла-Ярве (72900)
- Купальщик на концерте симфонического оркестра в Кохтла-Ярве (55300)
- Экскурсия по старому здание школы в Кохтла-Ярве (53100)
- Заключение договора на строительство многоквартирных домов в Кохтла-Ярве (49700)
- Снос старого Дома культуры в Йыхви (49300)
- Финиш ида-вирумааского железного а Германа Терехова на ультрамарафоне в Кохтла-Нымме (45100)
- Зимнее шоссе Йыхви-Тарту в районе Ийзаку и Раннапунгерья (43 600)
- День химика в Кохтла-Ярве (42100)
- Празднование Дня защиты детей в Кохтла-Ярве (40100)
- Экскурсия Вирве Линдер по Кохтла-Ярве (36500)
- Молодежь Ида-Вирумаа в шествии на Празднике песни в Таллинне (36400)
- День день песни ида-вирумааских хоров "Laulutungal" в Ийзаку (35500)
- Новое здание полиции и спасателей в Кохтла-Ярве (31900)
- Учительница Кади Реббан на стадионном марафоне в Йыхви (31400)
- Ярмарку Михайлова дня в Йыхви (31300)
- Владимир Фролов на инвалидной коляске за 24 часа преодолел почти 188 километров (31100)
- 1 сентября в Люганузеской школе (29700 )
- Центральная площадь Йыхви в рождественских огнях (29300)
- Кохтла-Ярвеский городской забег (28500)
- Вечер легкой атлетики в Йыхви (28200 )
- "Smilers" на празднике Дня шахтера в Йыхвиском парке (26600)