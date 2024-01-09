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ТОП-25 НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ "СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ" ⟩ Больше всех просмотров набрал видеоролик о финише шведки Джессики Свярд на Силламяэском ультразабеге

Эрик Гамзеев
, журналист
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Шведка Джессика Свярд проходит последние метры Силламяэского ультразабега. За сутки пройдено более 230 километров.
Шведка Джессика Свярд проходит последние метры Силламяэского ультразабега. За сутки пройдено более 230 километров. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Видеоролики, опубликованные "Северным побережьем" в социальных сетях в прошлом году, собрали более двух миллионов просмотров.

Больше всех - 104200 просмотров - собрал видеоклип о финише шведки Джессики Свярд на Силламяэском 24-часовом ультразабеге. За сутки Джессика Свярд преодолела 230,017 километров, больше, чем любая другая женщина, побывавшая на эстонской земле. На финише Свярд встречают с восторгом, но сразу после финиша она засыпает в палатке у трассы.

Еще два видеоролика "Северного побережья" в прошлом году собрали более ста тысяч просмотров. Старт "Relsiralli" в старом городе Кохтла-Ярве собрал 102600 просмотров, а видео неожиданного снежного утра в Йыхви 19 октября собрало 101100 просмотров.

В общей сложности видеоролики "Северного побережья" о событиях в Ида-Вирумаа в прошлом году собрали более двух миллионов просмотров. 

ТОП-25 рейтинга просмотров видео "Северного побережья" 2023 г.

  1. Последние метры шведки Джессики Свярд на Силламяэском ультразабеге (104200 просмотров) 
  2. Старт "Relsiralli" в старом городе Кохтла-Ярве (102600)
  3. Неожиданно снежное утро в Йыхви 19 октября (101100)
  4. По-зимнему сказочное шоссе в окрестностях Йыхви (79500)
  5. Тушение пожара в баре в центре Кохтла-Ярве (72900)
  6. Купальщик на концерте симфонического оркестра в Кохтла-Ярве (55300)
  7. Экскурсия по старому здание школы в Кохтла-Ярве (53100)
  8. Заключение договора на строительство многоквартирных домов в Кохтла-Ярве (49700)
  9. Снос старого Дома культуры в Йыхви (49300)
  10. Финиш ида-вирумааского железного а Германа Терехова на ультрамарафоне в Кохтла-Нымме (45100)
  11. Зимнее шоссе Йыхви-Тарту в районе Ийзаку и Раннапунгерья (43 600)
  12. День химика в Кохтла-Ярве (42100)
  13. Празднование Дня защиты детей в Кохтла-Ярве (40100)
  14. Экскурсия Вирве Линдер по Кохтла-Ярве (36500)
  15. Молодежь Ида-Вирумаа в шествии на Празднике песни в Таллинне (36400)
  16. День день песни ида-вирумааских хоров "Laulutungal" в Ийзаку (35500)
  17. Новое здание полиции и спасателей в Кохтла-Ярве (31900)
  18. Учительница Кади Реббан на стадионном марафоне в Йыхви (31400)
  19. Ярмарку Михайлова дня в Йыхви (31300)
  20. Владимир Фролов на инвалидной коляске за 24 часа преодолел почти 188 километров (31100)
  21. 1 сентября в Люганузеской школе (29700 )
  22. Центральная площадь Йыхви в рождественских огнях (29300)
  23. Кохтла-Ярвеский городской забег (28500)
  24. Вечер легкой атлетики в Йыхви (28200 )
  25. "Smilers" на празднике Дня шахтера в Йыхвиском парке (26600)
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