АНАЛИЗ ⟩ Будущее школ в регионах Эстонии – это не только школьное здание

В сценарии родителя-учителя не происходит необдуманного закрытия школ, несмотря на сокращение числа учеников, однако сельские школы не смогут конкурировать с городскими школами, поскольку там больше квалифицированных учителей. В результате школам все чаще приходится приглашать в качестве учителей местных жителей, меняющих профессию, а также нанимать на работу родителей-учителей.

Усугубление квалификационного разрыва между учителями сельских и городских школ неизбежно повлечет за собой серьезное образовательное расслоение.

«В конце концов, мы можем оказаться в ситуации, когда даже при наличии местной школы родители станут отдавать предпочтение находящейся вдали от дома школе, но способной дать более качественное образование», – пояснила Киндсико.

Лучшим сценарием с точки зрения будущего региональных школ Эстонии является сценарий учителя сообщества, в котором учителя формировались бы в местном сообществе. Благодаря доступности обучения учителей по месту жительства или же циклическому и дистанционному обучению будущим учителям не пришлось бы переезжать на время учебы в Таллинн или Тарту.

Это означает, что сельские районы не будут терять молодых учителей, которые уезжают на учебу в центры и зачастую остаются там в возрасте создания семьи. В этом сценарии школы располагаются в энергосберегающих общинных домах, где предоставляется еще ряд других необходимых для сообщества услуг.

Например, расположенная в общинном доме библиотека обслуживает как школьников, так и пожилых людей, в семинарских и культурных помещениях устраиваются сельские праздники и детские выпускные, при этом некоторые помещения также сдаются в аренду, чтобы общинный дом мог получать дополнительный доход.

«Важный вопрос заключается и в том, должны ли во всех семи школьных зданиях одного местного самоуправления быть отдельные естественнонаучные классы, химическая лаборатория, робототехнический класс и т. д. В большинстве случаев эти помещения довольно скромно оборудованы. Если бы каждый общинный дом был специализирован, между школами возникло бы сотрудничество», – сказала Киндсико.

Сценарии, подготовленные в рамках исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее нового поколения учителей», не являются универсальным решением текущих проблем. Они разработаны для того, чтобы понять, что случится, если та или иная тенденция усилится. Если какой-либо сценарий кажется пугающим или крайне неприятным, следует подумать о том, как его избежать», – подчеркнула Киндсико.