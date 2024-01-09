Тойла претендует на титул молодежного центра года

Конкурс организован Департаментом образования и молодежи и направлен на признание людей и организаций на местном, уездном, республиканском или международном уровне за выдающуюся и инновационную деятельность.

Всего в конкурсную комиссию было подано 132 заявки, из которых после тщательной оценки было отобрано 35 номинантов. Самые яркие деятели молодежной сферы будут отмечены на торжественной церемонии 31 января.