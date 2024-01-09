Ульви Тасане: Согласимся ли мы с сокращением расходов на здравоохранение?

В связи с этим возникает важный вопрос: готовы ли мы оказывать медицинскую помощь в меньших масштабах или ищем решения, позволяющие сохранить доступность качественной медсестринской помощи?

Финансирование здравоохранения в основном базируется на обязательном социальном налоге, взимаемом по принципу солидарности, и, к сожалению, расходы на здравоохранение в Эстонии по отношению к валовому внутреннему продукту значительно ниже по сравнению с другими европейскими странами. Это напрямую связано с политическими решениями, поскольку финансирование сектора здравоохранения зависит главным образом от налогов на занятость, что ставит под вопрос обеспечение адекватной доходной базы в будущем. Сокращение численности трудоспособного населения снижает доходы от медицинского страхования, в то время как старение населения и изменение спроса увеличивают расходы. Для обеспечения долгосрочной устойчивости стоит рассмотреть возможность изменения принципов финансирования и выделения столь необходимого дополнительного финансирования.

Система дополнительного финансирования должна быть увязана с повышением качества и доступности услуг. На чем мы сосредоточимся - на качестве и доступности медицинской помощи или только на цифрах и количестве? Опросы показывают, что некоторые медицинские услуги недоступны для жителей Эстонии, независимо от наличия медицинской страховки, из-за высокой цены, длинных очередей на лечение и удаленности. Необходимо вкладывать больше ресурсов в привлечение медицинских работников и улучшение условий их труда, чтобы мотивировать их оставаться на работе.

Политика в области здравоохранения также должна быть направлена на сокращение неравенства, чтобы избежать ситуации, когда люди с высоким уровнем доходов имеют лучший доступ к медицинским услугам, чем люди с низким уровнем доходов. Развитие персонализированной медицины, включая доступ к генетической информации и более точные решения о лечении, также является важным шагом вперед в развитии системы здравоохранения.