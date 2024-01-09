Юри Ратас: Будут ли еще крутиться колеса Центристской партии?

Нынешняя ситуация вызвала необходимость проанализировать и подумать, можно ли еще вытащить на дорогу съехавшую в кювет повозку. Будут ли еще крутиться ее колеса…

Как быть дальше? На следующих неделях я планирую встретиться с членами региональных отделений Центристской партии, среди которых много хороших единомышленников, связанных с партией уже много лет. Обязательно планирую пообщаться также с уважаемыми членами-учредителями, по смелому решению и по воле которых родилась настроенная по-эстонски партия. И обязательно посоветуюсь со своей соседкой по парте, другом и единомышленником Кадри (Симсон).

Целью этих обсуждений прежде всего является найти решение, как продолжить строительство нашей общей дороги. Ведь ценности и принципы, которые несет Центристская партия, очень правильные. Однако главным вопросом для меня остается то, что новый председатель Михаил Кылварт не смог вместе со своим руководством наладить сотрудничество и построить сплоченную команду из Центристской партии.