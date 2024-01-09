Юри Ратас: Будут ли еще крутиться колеса Центристской партии?

В свете сегодняшнего дня Центристская партия стоит перед серьезным вызовом. Больно признать, что дорогая мне партия, руководителем которой я был еще некоторое время назад, достигла критической точки. Уход многих хороших однопартийцев - это потеря не только коллег, но потеря и с точки зрения ценностей, которые всегда были нашим ориентиром на политическом ландшафте Эстонии.
Нынешняя ситуация вызвала необходимость проанализировать и подумать, можно ли еще вытащить на дорогу съехавшую в кювет повозку. Будут ли еще крутиться ее колеса…
Как быть дальше? На следующих неделях я планирую встретиться с членами региональных отделений Центристской партии, среди которых много хороших единомышленников, связанных с партией уже много лет. Обязательно планирую пообщаться также с уважаемыми членами-учредителями, по смелому решению и по воле которых родилась настроенная по-эстонски партия. И обязательно посоветуюсь со своей соседкой по парте, другом и единомышленником Кадри (Симсон).
Целью этих обсуждений прежде всего является найти решение, как продолжить строительство нашей общей дороги. Ведь ценности и принципы, которые несет Центристская партия, очень правильные. Однако главным вопросом для меня остается то, что новый председатель Михаил Кылварт не смог вместе со своим руководством наладить сотрудничество и построить сплоченную команду из Центристской партии.
Все последние 23 года мое сердце билось в одном ритме с сердцем Центристской партии. Я полностью посвятил себя этой партии, с душой работал во благо всех людей Эстонии, служа одной-единственной цели, чтобы каждый следующий день для Эстонии становился лучше. Мне всегда было ясно, за что и за кого выступает Центристская партия Эстонии, почему я состою в этой партии и чего хочу достичь, будучи хоть рядовом членом Ныммеского отделения, хоть депутатом Рийгикогу, мэром Таллинна или премьер-министром.
"Новый председатель Михаил Кылварт не смог вместе со своим руководством наладить сотрудничество и построить сплоченную команду из Центристской партии".
ЮРИ РАТАС, член правления Центристской партии Эстонии
Тем более я был потрясен, когда нынешний председатель перед ХХ внеочередным конгрессом Центристской партии заявил, что у партии отсутствуют ценности. Извините, но как можно годами являться членом партии, не зная, каковы ее ценности? Да, это правда, многие сегодняшние однопартийцы состоят в партии значительно меньше лет, чем я. И по сравнению с сегодняшним председателем я в партии значительно дольше. Однако для того, чтобы уяснить для себя ценности и принятые решения, достаточно открыть любую платформу Центристской партии. И их много.
Осмелюсь утверждать, что если говорить о социальной сфере, уровне жизни людей, экономике, политике здравоохранения и о местных самоуправлениях, то эти темы в эстонской политике являются козырными картами Центристской партии. Эти платформы всегда были в Центристской партии очень сильными. Политические решения - это не только взгляд в прошлое, но и осмысление будущего.
Приму ли я сегодня конкретные решения? Сейчас я не планирую делать это. Понятно, что у любого председателя партии должно быть время на формирование команды и культуры сотрудничества, чтобы обеспечить эффективное функционирование партии на государственном уровне. К сожалению, за сто дней достичь этого не удалось.
Однако я уверен в одном: мое сердце бьется только за сине-черно-белую Эстонию!