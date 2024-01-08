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НА ГРАНИЦЕ ⟩ Прибывшего из России водителя оштрафовали за георгиевскую ленту

6-7 января 2024 г.
Северное побережье
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Нарвский погранпункт. Снимок иллюстративный.
Нарвский погранпункт. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

В выходные на автомобильном погранпункте пограничники обнаружили георгиевскую ленту на зеркале заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию.

Водителя оштрафовали на 400 евро и разрешили въехать на автомобиле в Эстонию.

В Эстонии запрещена публичная демонстрация атрибутики, символизирующей российскую агрессию. 

На границе развернули нескольких молдаван, двух киргизов и еврея

В минувшие выходные на погранпереходе "Нарва-1" пограничники не пропустили в Эстонию шестнадцать молдаван, пятерых россиян, двух граждан Кыргызстана, одного таджика и одного израильтянина.

Среди наиболее частых причин запрета на въезд были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные обоснования цели поездки либо в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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