НА ГРАНИЦЕ ⟩ Прибывшего из России водителя оштрафовали за георгиевскую ленту

В выходные на автомобильном погранпункте пограничники обнаружили георгиевскую ленту на зеркале заднего вида автомобиля, въезжавшего в Эстонию.
Водителя оштрафовали на 400 евро и разрешили въехать на автомобиле в Эстонию.
В Эстонии запрещена публичная демонстрация атрибутики, символизирующей российскую агрессию.
На границе развернули нескольких молдаван, двух киргизов и еврея
В минувшие выходные на погранпереходе "Нарва-1" пограничники не пропустили в Эстонию шестнадцать молдаван, пятерых россиян, двух граждан Кыргызстана, одного таджика и одного израильтянина.
Среди наиболее частых причин запрета на въезд были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные обоснования цели поездки либо в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
Для иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.