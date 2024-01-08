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На границе развернули нескольких молдаван, двух киргизов и еврея

Эрик Калда
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Пограничный переход в Нарве.
Пограничный переход в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

В минувшие выходные на погранпереходе "Нарва-1" пограничники не пропустили в Эстонию шестнадцать молдаван, пятерых россиян, двух граждан Кыргызстана, одного таджика и одного израильтянина.

Среди наиболее частых причин запрета на въезд были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные обоснования цели поездки либо в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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