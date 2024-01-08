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В Нарве и Силламяэ мужчины получили резаные раны

Эрик Калда
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Кухонный нож. Иллюстративное фото.
Кухонный нож. Иллюстративное фото. Фото: Erik Kalda

6 января в полицию сообщили, что в Нарве на Таллиннском шоссе неизвестный ударил 44-летнего мужчину острым предметом, нанеся ему колотую рану.

Медики увезли мужчину в больницу для проверки здоровья.

В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Каяка в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний мужчина ударил 46-летнего мужчину острым предметом, нанеся ему телесное повреждение. Полицейские задержали ударившего.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

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