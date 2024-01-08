В Нарве и Силламяэ мужчины получили резаные раны

В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Каяка в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний мужчина ударил 46-летнего мужчину острым предметом, нанеся ему телесное повреждение. Полицейские задержали ударившего.