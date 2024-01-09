ОДИН ВОПРОС ⟩ Спасет ли Ида-Вирумаа строительство ветропарков по всей Эстонии?

- Если мы согласны с тем, что электричество должно поступать в эстонские дома, на эстонские предприятия, то вопрос в том, откуда оно возьмется. И если сейчас это происходит в основном за счет Ида-Вирумаа и окружающей среды Ида-Вирумаа, и если посмотреть, как почва проседает в некоторых местах, в том числе и в районах многоквартирных домов, то это очень сильно влияет на экологию этого региона. Если мы рассредоточим это экологическое воздействие также на другие уезды Эстонии, это давление определенно будет меньше.