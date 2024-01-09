ОДИН ВОПРОС ⟩ Спасет ли Ида-Вирумаа строительство ветропарков по всей Эстонии?

Министр регионального развития Мадис Каллас заявил в понедельник в Рийгикогу, что строительство ветряных электростанций по всей Эстонии станет возвратом долга Ида-Вирускому уезду.
МАДИС КАЛЛАС:
- Если мы согласны с тем, что электричество должно поступать в эстонские дома, на эстонские предприятия, то вопрос в том, откуда оно возьмется. И если сейчас это происходит в основном за счет Ида-Вирумаа и окружающей среды Ида-Вирумаа, и если посмотреть, как почва проседает в некоторых местах, в том числе и в районах многоквартирных домов, то это очень сильно влияет на экологию этого региона. Если мы рассредоточим это экологическое воздействие также на другие уезды Эстонии, это давление определенно будет меньше.
Я готов сказать жителям Ида-Вирумаа: да, я тоже готов пойти на некоторые экологические жертвы в своем родном регионе, чтобы [производство электроэнергии] в Ида-Вирумаа пропорционально сократилось.