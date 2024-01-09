Химические предприятия ходатайствуют об отмене повышения экологических налогов

Представляющий интересы предприятий сланцевой промышленности Ида-Вирумаа Эстонский союз химической промышленности просит канцлера права проконтролировать соответствие изменения Закона о платах за использование окружающей среды Конституции и подать в Госсуд ходатайство о признании его недействительным.
По оценке Союза химической промышленности, принятием закона с вотумом доверия были исключены парламентские дебаты, проигнорированы правила хорошего законотворчества, отсутствовала также оценка воздействия. По мнению союза, закон противоречит также исходящему из Конституции принципу правомочного ожидания, поскольку ставки экологических налогов резко повышаются уже с 1 июля нынешнего года и этому закону сопутствует непропорциональное ущемление установленной Конституцией свободы предпринимательства. По оценке союза, в случае данного закона речь идет о самоуправстве государства, запрещенном Конституцией.