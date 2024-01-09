Химические предприятия ходатайствуют об отмене повышения экологических налогов

По оценке Союза химической промышленности, принятием закона с вотумом доверия были исключены парламентские дебаты, проигнорированы правила хорошего законотворчества, отсутствовала также оценка воздействия. По мнению союза, закон противоречит также исходящему из Конституции принципу правомочного ожидания, поскольку ставки экологических налогов резко повышаются уже с 1 июля нынешнего года и этому закону сопутствует непропорциональное ущемление установленной Конституцией свободы предпринимательства. По оценке союза, в случае данного закона речь идет о самоуправстве государства, запрещенном Конституцией.

Верхний предел платы за добычу сланца планируется в размере 13 евро вместо прежних 10 евро, что означает 30-процентное повышение. Планируется также значительное повышение платы за загрязнение. В последний момент коалиционные депутаты по предложению парламентской комиссии по окружающей среде добавили к налогам на загрязнение еще по 35 центов за тонну с целью направить эти деньги посредством программы окружающей среды в Ида-Вирумаа. Предприятия, которых это касается, узнали об этом из СМИ.