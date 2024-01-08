В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину, подозреваемого в наркопреступлении

Информация о возможном обороте наркотиков в Кохтла-Ярве поступила в полицию в начале прошлой недели. По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, полицейские отправились проверить полученную информацию и при обыске дома мужчины, известного полиции по предыдущим преступлениям, связанным с наркотиками, обнаружили немногим более 400 граммов тяжелых синтетических опиоидов, амфетамина, таблеток экстази и почти 5500 евро наличными.

"В тот же день мы задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в большом количестве, наркотическое вещество, обнаруженное у него дома, было отправлено на экспертизу, а изъятые денежные средства мы рассматриваем как доходы, полученные преступным путем", - прокомментировал Кабанов.

Он добавил, что в случае обнаруженного в доме мужчины вещества дело имеют со значительным количеством тяжелого синтетического опиоида. "Это первый в Идаском регионе случай изъятия такого количества тяжелого синтетического вещества у уличного дилера. Это позволило гарантировать, что опасное вещество, изъятое у подозреваемого, не попадет на улицы и мужчина больше не сможет получать криминальный доход, занимаясь этим", - заявил Кабанов.