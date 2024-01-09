Пропавшего в Ахтме Дмитрия нашли мертвым

Сегодня наблюдательный гражданин сообщил полиции, что заметил в Кохтла-Ярве упомянутую в объявлении машину.

Полиция немедленно отправилась проверить наводку и, к сожалению, обнаружила пропавшего Дмитрия мертвым в машине.

По предварительным данным, у полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти мужчины будет установлена ​​на вскрытии.

Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Дмитрий покинул свой дом в Ахтме около 17 часов вечера 6 января и не вернулся туда по сей день.