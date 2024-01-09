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Пропавшего в Ахтме Дмитрия нашли мертвым

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Дмитрий.
Дмитрий. Фото: Politsei

Сегодня полиция просила помощи в поиске пропавшего 47-летнего Дмитрия в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. После обеда его нашили мертвым.

Сегодня наблюдательный гражданин сообщил полиции, что заметил в Кохтла-Ярве упомянутую в объявлении машину.

Полиция немедленно отправилась проверить наводку и, к сожалению, обнаружила пропавшего Дмитрия мертвым в машине.

По предварительным данным, у полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти мужчины будет установлена ​​на вскрытии.

Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Дмитрий покинул свой дом в Ахтме около 17 часов вечера 6 января и не вернулся туда по сей день.

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