Пропавшего в Ахтме Дмитрия нашли мертвым

Сегодня полиция просила помощи в поиске пропавшего 47-летнего Дмитрия в Ахтмеской части Кохтла-Ярве. После обеда его нашили мертвым.
Сегодня наблюдательный гражданин сообщил полиции, что заметил в Кохтла-Ярве упомянутую в объявлении машину.
Полиция немедленно отправилась проверить наводку и, к сожалению, обнаружила пропавшего Дмитрия мертвым в машине.
По предварительным данным, у полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти мужчины будет установлена на вскрытии.
Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что Дмитрий покинул свой дом в Ахтме около 17 часов вечера 6 января и не вернулся туда по сей день.