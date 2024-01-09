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В выходные в Ида-Вирумаа бушевали семейные скандалы

Эрик Калда
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Полицейская эмблема.
Полицейская эмблема. Фото: Ilja Smirnov

5 января в полицию сообщили, что на бульваре Тооме в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина ударил свою бывшую сожительницу.

Мужчину задержали.

В тот же день полиция получила сообщение, что на улице Энергия в Нарве во время совместного распития алкоголя возник конфликт, в результате которого 37-летний мужчина ударил своего отчима.

7 января в полицию сообщили, что в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве нетрезвый 29-летний мужчина ударил свою жену. Полицейские задержали мужчину.

8 января в полицию сообщили, что на улице Солдина в Нарве 37-летний мужчина в ходе семейного конфликта ударил своего брата. Полицейские задержали ударившего.

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