Рыба этого года - судак

Судак принадлежит к семейству окуневых и обитает в быстро прогревающихся, богатых кислородом водоемах с низкой прозрачностью. В Эстонии судак чаще всего встречается в озере Выртсъярв, Чудском озере, озерах юго-восточной и южной Эстонии, реке Эмайыги, реке Нарва и пресноводных заливах Балтийского моря.

Судак - одна из самых дорогих по цене рыб в Эстонии, поэтому она считается вожделенным уловом. Привлекательности судаку добавляет и тот факт, что он вырастает довольно крупным. Профессиональные рыбаки ценят судака из-за доходов от его продажи, а для рыболовов-любителей лов судака - это прежде всего увлекательное испытание.

- Хотя размеры и вес щуки того же порядка, что и у судака, поймать крупного судака гораздо сложнее, что требует большего мастерства. Если уж находят хорошее место для ловли судака, то никому о нем не рассказывают, - известно ответственному издателю журнала "Kalastaja", инициатору выбора рыбы года Ханно Каску.

К сожалению, высокая востребованность этой рыбы зачастую оборачивается переловом. В целях улучшения и восстановления ситуации с запасами судака он был заселен в несколько внутренних озер.

Самый крупный судак, пойманный и, так сказать, официально зарегистрированный в Эстонии, был выловлен в озере Выртсъярв в феврале 2009 года. Эта рыба весила 16,93 кг и была в длину 94,2 см. Обычно ловятся экземпляры длиной до 70 см и весом до 4 кг. Для того чтобы каждый судак хотя бы раз в жизни смог отложить икру, минимальный размер вылавливаемой рыбы ограничен 51 см в озере Выртсъярв и 46 см в других водоемах, включая море.

На обеденном столе судак - очень ценный вид с очень вкусным мясом. "Судак - определенно самая лучшая жареная рыба в Эстонии", - отметил Ханно Каск.

Рыбу года в Эстонии под руководством журнала "Kalastaja" выбирают уже в шестой раз. В прошлые годы этого звания удостаивались речная минога, лосось, щука, окунь и морской сиг. Нынче помимо судака, предложенного Обществом рыболовов Эстонии, можно было проголосовать также за угря, кильку и бычка-кругляка.