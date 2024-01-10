В Ида-Вирумаа выросло число как внутренних, так и иностранных туристов

Число внутренних туристов увеличилось на 4 процента, а количество иностранных туристов - на 15 процентов.

По данным Департамента статистики, в ноябре 2023 года в Эстонии в предприятиях по размещению остановилось более 222 000 туристов, что на 1% меньше, чем в том же месяце годом ранее, и на 11% меньше, чем в октябре этого года. В годовом сравнении в предприятиях по размещению было меньше как зарубежных, так и местных туристов.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в ноябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 119 000 местных туристов. «Местных туристов было на 3% больше, чем в докризисный 2019 год, однако на 1% меньше, чем в ноябре предыдущего года. Количество зарубежных туристов составило около 104 000, что на 29% меньше, чем в ноябре 2019 года, и на 2% меньше, чем в том же месяце предыдущего года», — отметила Лаурмаа.