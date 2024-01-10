В Ида-Вирумаа выросло число как внутренних, так и иностранных туристов

В ноябре прошлого года в гостиницах Ида-Виру остановилось больше туристов, чем год назад.
Число внутренних туристов увеличилось на 4 процента, а количество иностранных туристов - на 15 процентов.
По данным Департамента статистики, в ноябре 2023 года в Эстонии в предприятиях по размещению остановилось более 222 000 туристов, что на 1% меньше, чем в том же месяце годом ранее, и на 11% меньше, чем в октябре этого года. В годовом сравнении в предприятиях по размещению было меньше как зарубежных, так и местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в ноябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 119 000 местных туристов. «Местных туристов было на 3% больше, чем в докризисный 2019 год, однако на 1% меньше, чем в ноябре предыдущего года. Количество зарубежных туристов составило около 104 000, что на 29% меньше, чем в ноябре 2019 года, и на 2% меньше, чем в том же месяце предыдущего года», — отметила Лаурмаа.
В предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались зарубежные туристы из Финляндии (34%). Далее следовали туристы из Латвии (19%), Великобритании и Литвы (по 5%), а также Германии (4%). В сравнении с ноябрем 2022 года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из многих стран Европы, так и более дальних стран. Туристов из Латвии было больше на 12%, из Великобритании — на 39% и из Литвы — на 4%. Количество туристов из Германии осталось на том же уровне, что и в прошлом году. Из стран Азии в предприятиях по размещению остановилось на 38% больше туристов, чем в ноябре предыдущего года. При этом из Финляндии и Швеции в Эстонию прибыло меньше туристов, чем годом ранее.
Из зарубежных туристов 71% отметили целью своей поездки отдых, 23% — работу. В предприятиях по размещению Харьюского уезда остановилось 76% зарубежных туристов, далее следовали Пярнуский (10%), Тартуский (6%), а также Ида-Вируский и Саареский (по 2%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Валгаском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. Зарубежные туристы провели в Эстонии в целом около 211 000 ночей.
Среди местных туристов 67% были на отдыхе и 24% — в рабочей поездке. Более всего, а именно 35% местных туристов, останавливались в Харьюском уезде, Пярнуский и Тартуский уезд выбрало по 13% местных туристов и Ида-Вируский уезд — 10%. Всего в предприятиях по размещению провели 193 000 ночей.
В ноябре свои услуги туристам предлагали 953 предприятия по размещению, что на 26 предприятий меньше, чем в октябре. В предприятиях по размещению было 21 000 номеров и около 49 000 койко-мест, заполнены были 40% номеров. Стоимость проживания в них составила в среднем 46 евро в сутки на человека, что на 1 евро дороже, чем в ноябре 2022 года, и на 7 евро дороже, чем в ноябре 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 2%. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания составляла в среднем 50 евро, в Харьюском и Тартуском — 49 евро, в Ида-Вируском — 46 евро, в Ляэнеском — 43 евро, в Саареском — 38 евро и в Пярнуском уезде — 37 евро в сутки на человека.