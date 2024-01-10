ПОЛИЦИЯ ⟩ Угрозы: брат размахивал режущим предметом, сын - молотком

7 января в полицию сообщили, что на улице Румянцева в Силламяэ находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летний мужчина в ходе конфликта ударил острым предметом своего брата.
6 января полиция получила сообщение, что в квартире дома на улице Мальми в Нарве находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал молотком своей матери. Полицейские задержали мужчину.
5 января в полицию сообщили, что в Кукрузеской части города Кохтла-Ярве 45-летний мужчина угрожал 26-летнему мужчине острым предметом. Угрожавшего задержали.
5 января в полицию сообщили, что на улице Раквере в Йыхви 46-летний мужчина угрожал 22-летнему мужчине острым предметом. Полицейские задержали мужчину.
Более точные обстоятельства случаев угроз полиция выяснит в ходе уголовного производства.